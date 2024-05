Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safe: partenariat avec un groupe d'hôpitaux en Californie information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Safe annonce la signature d'un contrat de référencement des solutions Safe avec un groupe d'hôpitaux américains basé en Californie, réunissant 3 000 médecins affiliés, au sein d'une trentaine de centres et cliniques ambulatoires ainsi qu'une centaine de cabinets de médecins dans tout l'état californien.



Ce contrat va permettre à Safe de renforcer sa présence et de s'assurer des minima de chiffre d'affaires dans le futur.



'Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre dynamique de développement, et démontre notre capacité à commercialiser, directement ou en partenariat à l'international, des technologies prêtes à l'emploi, conformes aux standards les plus élevés du marché', a commenté Nicolas Papillon, Directeur Général Délégué.





