Safe Orthopaedics lance SORA, l'Assistant virtuel de salle d'opération pour la chirurgie du rachis

Une innovation de rupture pour les chirurgiens et les gestionnaires hospitaliers

Une plate-forme multifonction intelligente et évolutive pour la gestion des stocks, la transmission des données, le support produit et l'assistance à l'intervention en temps réel

Déploiement début 2021 avec le soutien financier de Bpifrance



Éragny-sur-Oise, France, le 4 janvier 2021, 17h35 - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société? spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce le lancement de SORA (Safe Operating Room Assistant). Innovation de rupture pour la salle d'opération, SORA gère automatiquement l'inventaire, la traçabilité et le réapprovisionnement des produits Safe Orthopaedics et permet une assistance virtuelle des équipes chirurgicales. Le processus de réception, de stockage et de préparation des implants et instruments orthopédiques est complexe et coûteux pour les hôpitaux. Le modèle de technologie prête-à-l'emploi développé par Safe Orthopaedics permet d'optimiser le processus chirurgical, avec des résultats probants publiés ces dernières années, par les hôpitaux du Kremlin-Bicêtre et de Saint-Étienne.