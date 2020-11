- Un projet qui vise à porter les installations industrielles à 1.500 m2 puis 2.500 m2 en phase II

- Un site leader à l'échelle mondiale dans les instruments de chirurgie prêts à l'emploi

- Un objectif de 30 salariés en phase 1 qui sera porté à près de 80 salariés d'ici 36 mois

- De nouvelles opportunités de croissance et de partenariats industriels internationaux





Éragny-sur-Oise, France, le 5 novembre 2020 à 17h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pretes-a-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence annonce la construction de son Centre d'innovation et d'une nouvelle Unité de production intégrée à Fleurieux-sur-l'Arbresle (Rhône). La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce jour sur le site historique de LCI Medical, fabricant de dispositifs médicaux, intégré au groupe Safe Orthopaedics en juillet 2020