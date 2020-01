Safe Orthopaedics clôture 2019 par sa meilleure performance trimestrielle à 1 502 K€ en croissance de +52%

Pour recevoir l'information de SAFE ORTHOPAEDICS en temps réel, faites-en la demande à SafeOrtho@newcap.eu



? Chiffre d'affaires annuel de 4,7 M€ en croissance de +35%

? Partenariat au Japon transformant : 102% de croissance sur les ventes indirectes



Safe Orthopaedics (FR0012452746 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 et de l'exercice 2019 ainsi que sa position de trésorerie.