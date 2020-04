Safe Orthopaedics : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 en légère croissance malgré la crise sanitaire du Covid-19

? Les ventes s'élèvent à 1,079 M€ au T1 2020 contre 1,078 M€ un an auparavant

? Sur la période janvier-février, croissance de 9% des ventes directes et indirectes. A partir de mars 2020, ventes ralenties et mesures financières mises en place pour faire face à la crise sanitaire



Éragny-sur-Oise, France, le 08 avril 2020 - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception et commercialisation de technologies prêtes-à-l 'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020.