Safe Orthopaedics annonce un chiffre d'affaires annuel du groupe Safe de 3,8 M€ et fait un point sur sa ligne de financement

? Chiffres d'affaires annuel en contraction de 18% par rapport à 2019

? Chiffre d'affaires annuel direct en croissance de +9%

? Ligne obligataire encaissée par anticipation à hauteur de 4,1M€ sur un total de 8,0M€

? Position de trésorerie de 5,2M€



Éragny-sur-Oise, France, le 14 janvier 2021 à 17h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel 2020 et fait un point sur l'avancement de son financement obligataire et sa position de trésorerie.