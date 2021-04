Safe Orthopaedics annonce ses résultats annuels 2020

? Chiffre d'affaires 2020 de 3,7 M€ en contraction de 23%

? Réduction des charges externes de 36%

? Amélioration de résultat opérationnel de 10%

? Position de trésorerie de 4,7M€



Éragny-sur-Oise, France, le 30 avril 2021 à 17h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020 et détaille ses performances commerciales, financières et investissements technologiques.



Le Rapport Financier Annuel 2020 de Safe Orthopaedics sera disponible sur le site Internet de la Société (www.SafeOrthopaedics.com) à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées à compter du 30 avril 2020.



En 2020, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 3 685k€, en contraction de 23% expliquée par l'impact de la pandémie connue en 2020 et par l'impact de la norme IFRS 15 déduisant directement du chiffre d'affaires les couts d'agents commerciaux. La maîtrise des charges du groupe a permis de réduire les achats consommés et charges externes de respectivement 34% et 36% malgré l'intégration de Safe Medical pour 5 mois dans les comptes consolidés et la poursuite de développements technologiques importants tels que SORA, annoncé le 4 janvier dernier.