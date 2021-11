Safe Orthopaedics annonce la vente du 20 000e kit et le succès de la phase d’évaluation de Sycamore





► 11 500 interventions chirurgicales réalisées en France



► Succès de la phase d'évaluation du nouveau traitement de la fracture par compression vertébrale (VCF), Sycamore









Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 25 novembre 2021 à 17h45 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes à l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sûres pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce le 20 000ème kit vendu, et le succès de la phase d'évaluation de Sycamore, le nouveau traitement des fractures par compression vertébrale (VCF).



Tout d'abord, Safe Orthopaedics a franchi avec succès le cap important des 20 000 kits d'instruments vendus dans le monde. Grâce à cette réussite, de nombreux patients ont été traités avec succès en utilisant la technologie brevetée prête à l'emploi de Safe Orthopaedics, qui offre des avantages considérables à l'hôpital, à l'équipe chirurgicale et au patient.



Deuxièmement, grâce à une collaboration étroite avec des chirurgiens en France et en Allemagne, Safe Orthopaedics arrive à la fin d'une phase d'évaluation réussie pour son nouveau traitement des fractures par compression vertébrale (VCF), Sycamore. Avec l'achèvement de cette phase, Sycamore est prêt à être lancé début 2022 sur certains marchés.