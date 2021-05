Safe Orthopaedics annonce l'obtention du marquage CE pour Sycamore

? Nouveau traitement pour les fractures ostéoporotiques

? Segment de marché très dynamique

? Lancement d'une étude multicentrique en France et en Allemagne

? Commercialisation mondiale prévue en 2022



Éragny-sur-Oise, France, le 24 mai 2021 à 8h35 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce aujourd'hui l'obtention du marquage CE pour Sycamore, nouveau traitement pour la prise en charge des patients atteints d'une ou plusieurs fractures ostéoporotiques.



La fracture ostéoporotique est un enjeu clinique mondial. Poussée par le vieillissement de la population et le style de vie dynamique des 50 ans et plus, le nombre de fractures vertébrales a augmenté significativement ces vingt dernières années.

Développé avec le concours d'une dizaine de chirurgiens européens, Sycamore est une technologie mini-invasive et prête-à-l'emploi, qui permet d'améliorer le premier traitement d'une ou plusieurs fractures et réduire les risques de récidives chez les patients ostéoporotiques.