Safe Medical inaugure son Centre d’Innovation et de Production Intégré (CIPI) sur le site industriel de Fleurieux-sur-l’Arbresle (69)

Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l'Arbresle, le 13 octobre 2021 à 17h45 CET - Safe Orthopaedics (FR0013467123 - ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies pre?tes-a?-l'emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce l'inauguration de son Centre d'Innovation et de Production Intégrée (CIPI), sur le site industriel de Fleurieux-sur-l'Arbresle (69). Opérationnel depuis septembre, le CIPI comporte deux salles blanches dédiées au conditionnement des dispositifs médicaux et un module d'impression 3D titane, pour la conception d'implants et d'outils chirurgicaux. Il complète les lignes de production et l'unité R&D mises en place en 2020 et entièrement dédiées à la chirurgie orthopédique.

Safe Orthopaedics a fait l'acquisition de Safe Medical (Ex-LCI Medical) en 2020. Depuis, la société a investi 2,5 millions d'euros sur le site de Fleurieux-sur-l'Arbresle, pour en faire un complexe industriel leader en Europe pour l'innovation et la production de dispositifs médicaux de chirurgie orthopédique. Un million d'euros ont été consacrés à la rénovation et l'extension des bâtiments, et près d'1,5 million au rééquipement technologique du site (1,5M€). Le groupe Safe a bénéficié, pour ce projet, du soutien de Bpifrance, via un prêt innovation de 0,8M€.

L'activité du site de Safe Medical est portée par la reprise de l'activité de sous-traitance