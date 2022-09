Safe Medical annonce le renouvellement de la certification ISO 13485 de son site de production sur un périmètre élargi incluant les salles blanches

Éragny-sur-Oise, Fleurieux sur l’Arbresle, France, le 22 septembre 2022 17h45 - Safe Medical, filiale de Safe (FR0013467123 - ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce le renouvellement de sa certification ISO 13485 pour son site de production industrielle de Fleurieux sur l’Arbresle.



Safe Medical, filiale de production industrielle de dispositifs médicaux pour Safe Orthopaedics et pour comptes de tiers, s’est vu renouveler sa certification ISO 13485 relative aux standards de management de qualité pour la production de dispositifs médicaux pour les trois prochaines années. Par ailleurs, un an après la mise en service des salles blanches du site, le groupe Safe annonce l’internalisation totale de la fabrication et du conditionnement de ses kits de chirurgie prêt-à-l’emploi.