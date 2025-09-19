Sabrina Soussan devrait prendre la présidence du conseil de surveillance de Continental
La société précise que plusieurs membres quittent le conseil après le spin-off d'Aumovio, dont Stefan E. Buchner, Gunter Dunkel, Christiane Benner et Matthias Ebenau. Le tribunal local doit nommer quatre nouveaux représentants des salariés : Petra Hartwig, Sabine Kühn, Michael Linnartz et Nicole Werner.
Reitzle salue une 'candidate hautement qualifiée', tandis que Soussan dit être 'honorée' de rejoindre le conseil. Dirigeante franco-allemande, elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'automobile et a récemment dirigé le groupe SUEZ.
