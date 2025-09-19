 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 887,14
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sabrina Soussan devrait prendre la présidence du conseil de surveillance de Continental
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 14:32

Continental annonce que Sabrina Soussan devrait rejoindre le conseil de surveillance fin septembre 2025 en tant que représentante des actionnaires. Elle sera proposée à l'élection lors de l'assemblée générale du 30 avril 2026, puis devrait succéder à Wolfgang Reitzle à la présidence du conseil.

La société précise que plusieurs membres quittent le conseil après le spin-off d'Aumovio, dont Stefan E. Buchner, Gunter Dunkel, Christiane Benner et Matthias Ebenau. Le tribunal local doit nommer quatre nouveaux représentants des salariés : Petra Hartwig, Sabine Kühn, Michael Linnartz et Nicole Werner.

Reitzle salue une 'candidate hautement qualifiée', tandis que Soussan dit être 'honorée' de rejoindre le conseil. Dirigeante franco-allemande, elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'automobile et a récemment dirigé le groupe SUEZ.

Valeurs associées

CONTINENTAL
55,900 EUR XETRA -1,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • l'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les particuliers à la vigilance face à des arnaques à l'investissement circulant sur des réseaux privés comme Whatsapp. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    l'AMF alerte les particuliers sur des escroqueries diffusées sur des messageries privées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.09.2025 15:44 

    Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite

  • Photographie prise le 16 septembre 2025, et publiée le 19 septembre 2025, montrant des participants à un salon dédié aux technologies militaires à Lviv, en Ukraine ( Brave1 / Handout )
    L'Ukraine à la recherche de fonds étrangers pour sa "Silicon Valley" militaire
    information fournie par AFP 19.09.2025 15:12 

    Robots futuristes, petits drones... A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, des responsables politiques et du secteur de l'armement ont arpenté le plus grand salon dédié aux technologies militaires du pays, présenté comme une vitrine du "savoir-faire" ukrainien. Cet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank