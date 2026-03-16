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Sable reprend l'écoulement de l'oléoduc californien en vertu d'une ordonnance fédérale, les actions augmentent
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Sable Offshore SOC.N a déclaré lundi qu'il avait repris le transport du brut de son unité de Santa Ynez via le système de pipeline de Santa Ynez après une ordonnance fédérale en vertu de la loi sur la production de défense, ce qui a fait grimper les actions de plus de 15 % dans les échanges avant le marché. La production offshore au large de la Californie a longtemps fait l'objet d'une surveillance environnementale stricte et d'une opposition de la part des autorités de l'État, de grandes entreprises telles qu' Exxon Mobil XOM.N ayant quitté la région . Sable a déclaré que l'ordre a été émis par le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright après que le président Donald Trump a délégué des pouvoirs en vertu de la loi sur la production de défense pour donner la priorité au transport par pipeline du brut provenant des champs offshore de la région.

La société a commencé à expédier du pétrole le 14 mars depuis ses installations de Las Flores Canyon jusqu'à Pentland Station et prévoit un taux de pétrole brut initial d'environ 50 000 barils par jour.

Les premières ventes sont prévues pour le 1er avril.

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