Sable redémarre l'oléoduc californien contesté en vertu de l'ordonnance d'urgence de Trump

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* Le redémarrage de l'oléoduc est essentiel pour le projet pétrolier offshore de Santa Ynez

* L'oléoduc était fermé depuis la marée noire du comté de Barbara en 2015

* Redémarrage sur ordre d'urgence de l'administration Trump

* La Californie continue de se battre pour bloquer le projet de Santa Ynez

(Nouveau tout au long; ajoute des détails sur le plan de redémarrage, la lettre des parcs de l'État) par Shariq Khan, Nichola Groom et Tanay Dhumal

Sable Offshore SOC.N a déclaré lundi avoir commencé à pomper du pétrole sur un système d'oléoducs longtemps contesté reliant la plateforme offshore Santa Ynez aux raffineries californiennes, après les ordres d'urgence de l'administration Trump ordonnant le redémarrage.

Le redémarrage marque une victoire majeure pour la compagnie pétrolière basée à Houston dans sa bataille de plusieurs années avec les régulateurs californiens et les groupes environnementaux, qui ont poursuivi pour arrêter le projet Santa Ynez. Santa Ynez était fermé depuis 2015 en raison d'un déversement de pétrole à partir des pipelines que Sable a maintenant remis en marche.

Cette affaire fait partie de la série de conflits entre le président américain Donald Trump, qui souhaite augmenter la production nationale de carburant, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate qui a défendu les politiques de son État en matière de changement climatique et qui est l'un des critiques les plus en vue de M. Trump .

Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a ordonné à Sable de démarrer l'acheminement du gazoduc depuis Santa Ynez vendredi, en utilisant les pouvoirs qui lui ont été accordés par M. Trump en vertu d'un décret invoquant la loi sur la production de défense datant de la guerre froide pour supplanter les lois des États.

L'ordonnance de M. Wright, émise alors que les prix des carburants augmentent dans le monde entier en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, vise à "traiter les risques de perturbation de l'approvisionnement causés par les politiques californiennes qui ont rendu la région et les forces militaires américaines dépendantes du pétrole étranger", a déclaré le département de l'énergie dans un communiqué vendredi. Sable s'est conformé à l'ordre et a commencé à expédier des hydrocarbures du canyon Las Flores à la station Pentland le 14 mars, tout en respectant les règles de sécurité fédérales, a déclaré la société. Les premières ventes de pétrole sont prévues pour le 1er avril, à raison de 50 000 barils par jour.

Les pipelines de Sable peuvent transporter jusqu'à 200 000 bpj de pétrole et la société a accumulé 540 000 barils de pétrole brut traité en stock après avoir redémarré l'une des plates-formes de Santa Ynez l'année dernière. Elle prévoit d'augmenter la production et de redémarrer les deux autres unités d'ici juin 2026.

Dans un communiqué publié vendredi, M. Newsom a qualifié les ordres d'urgence de M. Trump de "désespérés, imprudents et illégaux".

Il a affirmé que le pétrole provenant de l'oléoduc Sable Offshore ne ferait pas baisser les prix du pétrole. Même en Californie, le taux de vente initial de Sable de 50 000 bpj représente environ 3 % de la capacité totale de raffinage du pétrole dans l'État à la fin de l'année dernière, selon les données du gouvernement américain. Malgré le redémarrage de l'oléoduc, la Californie cherche toujours à bloquer le projet. Samedi, le département des parcs et des loisirs de l'État a exigé que Sable retire immédiatement une partie de son oléoduc qui traverse le parc d'État de Gaviota, dans le comté de Santa Barbara.

Sable a intenté une action en justice contre le département des parcs de l'État vendredi, demandant un recours déclaratoire pour confirmer ses droits en vertu de la loi sur la production de défense (Defense Production Act), et la société recherche toutes les options de financement, y compris le soutien du crédit fédéral, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les actions de Sable étaient en hausse de 2 % à 17,17 dollars à la Bourse de New York lundi après-midi.