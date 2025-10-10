Sable Offshore progresse grâce à la mise à jour du plan de développement de l'unité de Santa Ynez

10 octobre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N sont en hausse de 2,2 % à 20,10 $ en pré-marché

** La mise à jour effectuée jeudi par la société concernant son plan de développement et de production (DPP) pour l'unité de Santa Ynez comprend de nouveaux détails opérationnels, maintient l'option d'utiliser un navire de stockage et de traitement offshore (OS&T) pour le traitement et l'expédition du pétrole

** La compagnie déclare que les retards persistants dans l'approbation des plans de redémarrage du système d'oléoducs Las Flores l'obligeront à s'orienter pleinement vers sa stratégie accélérée d'OS&T

** Le DPP a été soumis au Bureau de gestion de l'énergie océanique du département de l'Intérieur des États-Unis.

** En moyenne, l'action est notée "achat" par cinq analystes; le prix médian est de 40 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14 % depuis le début de l'année