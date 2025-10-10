 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 042,77
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sable Offshore progresse grâce à la mise à jour du plan de développement de l'unité de Santa Ynez
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 octobre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière américaine Sable Offshore SOC.N sont en hausse de 2,2 % à 20,10 $ en pré-marché

** La mise à jour effectuée jeudi par la société concernant son plan de développement et de production (DPP) pour l'unité de Santa Ynez comprend de nouveaux détails opérationnels, maintient l'option d'utiliser un navire de stockage et de traitement offshore (OS&T) pour le traitement et l'expédition du pétrole

** La compagnie déclare que les retards persistants dans l'approbation des plans de redémarrage du système d'oléoducs Las Flores l'obligeront à s'orienter pleinement vers sa stratégie accélérée d'OS&T

** Le DPP a été soumis au Bureau de gestion de l'énergie océanique du département de l'Intérieur des États-Unis.

** En moyenne, l'action est notée "achat" par cinq analystes; le prix médian est de 40 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
3,27 USD NYMEX +0,80%
Pétrole Brent
64,35 USD Ice Europ -1,35%
Pétrole WTI
60,68 USD Ice Europ -1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank