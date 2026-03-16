Sable Offshore progresse après que les États-Unis ont ordonné le redémarrage des forages offshore en Californie

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16 mars - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N en hausse de 6,5 % à 17,93 $ en pré-marché

** L'administration Trump a ordonné vendredi en fin de journée à SOC de rétablir les opérations de forage pétrolier au large de la côte sud de la Californie

** Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a demandé à Sable de reprendre les travaux à l'unité de Santa Ynez et à l'oléoduc de Santa Ynez "pour faire face aux risques de perturbation de l'approvisionnement causés par les politiques californiennes qui ont rendu la région et les forces militaires américaines dépendantes du pétrole étranger"

** À la dernière clôture, le SOC a augmenté de 86,6 % depuis le début de l'année