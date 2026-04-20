Sable Offshore en hausse suite à des demandes d'indemnisation d'environ 447 millions de dollars

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20 avril - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N augmentent de 4 % à 13,64 $ avant le marché

** L'entreprise affirme qu'elle cherche à obtenir des dommages-intérêts d'au moins 347 millions de dollars de la part de la Commission côtière de Californie dans le cadre d'un litige déjà divulgué

** SOC s'attend à des dommages-intérêts de plus de 100 millions de dollars de la part du comté de Santa Barbara pour avoir illégalement retenu les transferts de permis de l'opérateur précédent

** SOC déclare être en discussion active avec le gouvernement américain sur les options potentielles de soutien au crédit fédéral

** A la dernière clôture, SOC a progressé de 45,34% depuis le début de l'année