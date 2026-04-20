 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sable Offshore en hausse suite à des demandes d'indemnisation d'environ 447 millions de dollars
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N augmentent de 4 % à 13,64 $ avant le marché

** L'entreprise affirme qu'elle cherche à obtenir des dommages-intérêts d'au moins 347 millions de dollars de la part de la Commission côtière de Californie dans le cadre d'un litige déjà divulgué

** SOC s'attend à des dommages-intérêts de plus de 100 millions de dollars de la part du comté de Santa Barbara pour avoir illégalement retenu les transferts de permis de l'opérateur précédent

** SOC déclare être en discussion active avec le gouvernement américain sur les options potentielles de soutien au crédit fédéral

** A la dernière clôture, SOC a progressé de 45,34% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
95,37 USD Ice Europ +3,70%
Pétrole WTI
89,61 USD Ice Europ +5,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank