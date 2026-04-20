Sable Offshore augmente sa production en Californie avec le redémarrage de nouveaux puits

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Le producteur de pétrole et de gaz Sable Offshore SOC.N a déclaré lundi qu'il augmentait la production de ses actifs californiens en raison de la mise en service de nouveaux puits et de la mise en service d'une troisième plate-forme dans le courant de l'année.

Ses actions étaient en hausse de 3,7 % dans les échanges de pré-marché.

Le mois dernier, la société a redémarré les flux de pétrole dans le système d'oléoducs reliant les plates-formes offshore de Santa Ynez aux raffineries californiennes.

Les efforts de Sable pour redémarrer le système sont depuis devenus le sujet d'un long conflit avec les régulateurs californiens et les groupes environnementaux, qui ont intenté des actions en justice pour contester la réouverture.

La société a déclaré lundi que 40 puits actuellement en service sur les plates-formes Harmony et Heritage produisent chacun environ 750 barils de pétrole par jour.

Une fois que les 74 puits seront opérationnels, la production devrait s'élever en moyenne à environ 700 barils par jour et par puits.

La société s'attend à ce que Platform Hondo commence à produire en juin 2026, avec une production augmentant à environ 10 000 barils par jour, ce qui donnera un coup de pouce significatif aux volumes de l'unité de Santa Ynez.