Sabadell pourrait rompre son alliance avec Amundi

(NEWSManagers.com) - La prochaine fusion de la banque espagnole Sabadell avec BBVA pourrait la forcer à rompre son partenariat de distribution stratégique d'une durée de dix ans avec Amundi entériné lors de l'acquisition définitive en juillet de Sabadell Asset Management par le gestionnaire d'actifs français. Cette potentielle rupture est évoquée par le média espagnol Expansión qui explique que BBVA devra la prendre en compte au moment d'analyser le coût total de la fusion.

Lors de la présentation de ses résultats pour le troisième trimestre 2020, Amundi avait rappelé que l'intégration de Sabadell AM avait permis d'ajouter 21 millions d'euros d'encours. En outre, le gestionnaire d'actifs avait indiqué que le contrat de distribution de 10 ans conclu avec Banco Sabadell avait une valorisation brute de 108 millions d'euros avec un impôt différé passif de 27 millions. " Le montant net est donc de 81 M€, qui sont amortis de manière linéaire sur 10 ans, à compter du 1er juillet 2020. Dans le compte de résultat du Groupe, l' incidence nette d' impôt de cet amortissement est de 8 M€ en année pleine," expliquait Amundi. Le groupe qui a acquis Sabadell AM pour un prix total de 430 millions d'euros avait indiqué lors du rachat qu'il pourrait payer jusqu'à 30 millions d'euros supplémentaires en 2024 en fonction de la future performance de l'activité.

Par ailleurs, le journal Expansión rapporte que l'unité qui regroupera l'activité de gestion d'actifs demeure l'une des grandes inconnues de l'éventuelle fusion BBVA-Sabadell. Sabadell dispose encore d'une boutique de gestion, Urquijo Gestión, reprise en 2006 lors du rachat de Banco Urquijo par Sabadell et indépendante du partenariat passé entre Sabadell et Amundi. Une autre donnée à prendre en compte est qu'à fin juin, BBVA Asset Management demeurait le troisième gestionnaire d'actifs espagnol dans le domaine des fonds d'investissement (37,5Md€ d'encours) derrière CaixaBank AM et Santander AM. Il reste un concurrent direct d'Amundi sur le marché espagnol depuis le rachat de Sabadell AM par le gestionnaire français.