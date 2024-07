Sabadell: bénéfice record au premier semestre, en pleine OPA de BBVA

La banque espagnole Sabadell a annoncé mardi une hausse de la rémunération de ses actionnaires après avoir dégagé un bénéfice record au premier semestre, en pleine OPA hostile de sa concurrente BBVA, que le groupe espère faire dérailler.

( AFP / JOSE JORDAN )

Sur les six premiers mois de l'année, le quatrième groupe bancaire espagnol a engrangé 791 millions d'euros de profits net, soit 40% de plus que les 564 millions du premier semestre 2023. Il s'agit d'un niveau "record", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ses revenus ont quant à eux atteint 3,17 milliards d'euros, soit 6,8% de plus que l'an dernier, à la faveur d'une activité commerciale dynamique, notamment pour l'octroi de crédit, a précisé la banque.

Le bénéfice du premier semestre est supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui prévoyaient 731 millions d'euros de profits pour 3,16 milliards de revenus.

"La stratégie de Banco Sabadell porte ses fruits. Nous sommes plus forts et plus efficaces", a souligné dans le communiqué le directeur général de Sabadell, César González-Bueno, se disant "convaincu" que l'avenir du groupe "est prometteur".

Au vu de ces résultats, la quatrième banque espagnole prévoit de verser un dividende de 0,08 euro par action en octobre, soit près de trois fois plus que l'acompte versé l'année dernière.

Entre 2024 et 2025, la rémunération versée aux actionnaires devrait atteindre 2,9 milliards d'euros, soit 500 millions d'euros de plus que l'enveloppe jusque là prévue par l'entreprise, précise-t-elle.

Cette annonce survient alors que Sabadell est visée depuis le 9 mai par une offre publique d'achat (OPA) hostile de la part de sa concurrente BBVA, dont l'issue reste à ce stade très incertaine.

BBVA, qui propose d'échanger une de ses actions contre 4,83 actions Sabadell, a récemment validé une augmentation de capital, première étape indispensable au lancement de l'opération, censée donner naissance à un géant bancaire européen.

Elle espère convaincre une majorité d'actionnaires de Sabadell, détenue par une multitude d'investisseurs, dont des grands fonds d'investissement, dont aucun ne dépasse 5%, ce qui rend l'issue de l'OPA imprévisible.

L'opération se heurte à l'opposition frontale des dirigeants de Sabadell, qui avaient déjà refusé une fusion avec BBVA en 2020 et souhaitent maintenir le groupe hors du giron de ses concurrents.

Elle est également rejetée par le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez, qui redoute que ce rapprochement ne réduise la concurrence et a promis d'avoir "le dernier mot" dans ce dossier.