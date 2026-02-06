 Aller au contenu principal
Sabadell : bénéfice net -27% au T4 avec la baisse des revenus liés aux prêts
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 07:49

Sabadell SABE.MC a fait état vendredi d'une chute de 27,4% de son bénéfice net au quatrième trimestre, la banque espagnole citant une baisse des revenus liés aux prêts et alors qu'elle se concentre sur sa stratégie autonome après l'échec de l'offre de BBVA BBVA.MC .

La quatrième banque du pays en termes de valeur boursière a enregistré un bénéfice net de 386 millions d'euros sur le trimestre, alors que les analystes attendaient en moyenne 383 millions d'euros.

En 2025, le bénéfice net a baissé de 2,8% pour s'établir à 1,78 milliard d'euros en raison d'une baisse des éléments exceptionnels par rapport à 2024.

Jeudi, la banque a annoncé la nomination de Marc Armengol au poste de directeur général afin de superviser sa transformation technologique et de veiller à ce que l'entreprise maintienne ses solides performances en matière de rentabilité.

Le produit net d'intérêt de Sabadell - les revenus des prêts moins les coûts des dépôts - a baissé de 5,2% en glissement annuel au cours du trimestre, pour s'établir à 1,21 milliard d'euros, conformément aux prévisions des analystes.

Sabadell a également déclaré avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour lancer un nouveau rachat d'actions de 800 millions d'euros. Ce rachat d'actions s'inscrit dans le cadre du plan de la banque visant à distribuer 6,45 milliards d'euros aux actionnaires au cours de la période 2025-2027.

(Rédigé par Jesús Aguado ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BBVA
18,2800 EUR Sibe +1,41%
