Saba Capital, la société de Weinstein, s'enrichit de talents dans le domaine des fonds spéculatifs en recrutant des partenaires de Millennium

Le gestionnaire de fonds spéculatifs Boaz Weinstein, surtout connu pour le commerce de la baleine à Londres qui a coûté à JPMorgan Chase JPM.N des milliards de dollars de pertes et pour ses efforts plus récents visant à secouer l'industrie des fonds à capital fixe, recrute deux associés principaux alors que sa société, Saba Capital Management, prévoit de se développer dans le commerce quantitatif de crédit. Basée à New York, Saba, qui investit 6 milliards de dollars pour le compte de ses clients, retrouvera Jeremy Benkiewicz, cofondateur de la société, au début de l'année prochaine, ont indiqué lundi des personnes familières avec le dossier. Kieran Goodwin, qui a conseillé la société, deviendra également associé pour diriger le passage de Saba au trading quantitatif de crédit, ont déclaré les personnes qui sont interdites de discuter publiquement des décisions relatives au personnel.