Saba Capital, la société de Weinstein, demande la liquidation de Workspace dans un contexte de difficultés commerciales

La société Saba Capital de Boaz Weinstein, qui détient une participation d'environ 13,5 % dans Workspace WKP.L , fournisseur londonien d'espaces de bureaux flexibles, a envoyé une lettre mardi pour demander à la société de procéder à une liquidation gérée.

"Compte tenu de la décote persistante de la société (Workspace), des difficultés de refinancement et des obstacles structurels au sein de son actionnariat, le modèle actuel ne représente plus la meilleure voie vers la création de valeur", a déclaré l'investisseur activiste américain Saba dans sa lettre.

Saba a également accusé Workspace d'avoir un registre d'actionnaires très concentré, avec un petit nombre de détenteurs contrôlant une "part disproportionnée" des actions.

Les actions de la société cotée à Londres ont chuté de 7,6 % au cours des 12 derniers mois à la clôture du marché mardi.

Workspace n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société britannique a annoncé une perte avant impôts de 71,1 millions de livres (95,46 millions de dollars) pour les six mois se terminant le 30 septembre, l'incertitude budgétaire ayant entraîné des retards dans les décisions de location de la part des petites et moyennes entreprises.

(1 $ = 0,7448 livre)