Saab remporte un contrat d'environ 800 MEUR pour équiper les frégates de TKMS

Le groupe suédois fournira et intégrera des systèmes de combat, des capteurs et des structures composites sur quatre nouvelles frégates construites par TKMS pour la Bundeswehr.

Saab annonce avoir signé un contrat avec le groupe allemand TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) pour équiper quatre frégates de classe MEKO A-200 DEU destinées à la marine allemande. La valeur de la commande s'élève à environ 8,7 MdsSEK (environ 800 MEUR), avec des livraisons prévues entre 2029 et 2032.

Le contrat porte sur l'intégration de superstructures en matériaux composites, du système de combat 9LV comprenant le système de conduite de tir et le système de gestion du combat, ainsi que de plusieurs capteurs, dont les radars de surveillance Sea Giraffe 4A Fixed Face et Sea Giraffe 1X, ainsi que des capteurs passifs.

L'accord comprend également une option pour l'intégration et l'équipement de frégates supplémentaires. Selon Micael Johansson, directeur général de Saab, ces livraisons renforceront les capacités de la marine allemande en matière de défense antiaérienne, de lutte anti-sous-marine et de lutte contre les navires de surface.

A mi-séance, le titre Saab recule de 0,2% à Stockholm tandis que TKMS cède 0,12%.