Saab: réalise la cession de Saab TransponderTech
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:00
Saab cédera 100 % de ses actions dans Saab TransponderTech AB.
TransponderTech est un chef de file dans le domaine des solutions de communication et de navigation certifiées Safety Of Life At Sea (Safety Of Life At Sea) pour les applications commerciales, maritimes, militaires et aériennes.
TransponderTech est un leader maritime dans le domaine des systèmes d'identification automatique (AIS), des systèmes d'échange de données VHF (VDES) et des solutions GNSS (Global Navigation Satellite System).
' Alors que nous nous concentrons stratégiquement sur l'expansion dans les segments militaires, nous pensons que TransponderTech trouvera des opportunités de croissance et de succès encore plus grandes au sein de Teledyne Technologies. Cette décision s'aligne sur nos objectifs stratégiques et vise à fournir à TransponderTech les meilleures conditions possibles pour aller de l'avant ', a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable du secteur d'activité Surveillance de Saab.
A lire aussi
-
Les actions de Snowflake s'envolent alors que le boom de l'IA alimente la demande de plateformes de données
par Akash Sriram Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi d'environ 12 % jeudi, profitant d'une vague de demande pour les produits de base de données d'intelligence artificielle de la société, alors que les entreprises s'efforcent de moderniser leur infrastructure ... Lire la suite
-
(Reuters) -Les inscriptions au chômage ont baissé plus fortement que prévu aux Etats-Unis lors de la semaine au 23 août, à 229.000 contre 234.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions ... Lire la suite
-
L'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni, Andrey Kelin, arrive au ministère des Affaires étrangères après avoir été convoqué à la suite des frappes sur Kiev qui ont tué au moins 17 personnes et endommagé le bâtiment du British Council. IMAGES
-
Le fonds souverain de Singapour, Temasek, l'un des plus importants au monde, a annoncé jeudi se réorganiser en trois nouvelles entités pour mieux gérer ses investissements face à l'incertitude croissante des marchés mondiaux. La nouvelle structure entrera en vigueur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer