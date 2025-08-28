Saab: réalise la cession de Saab TransponderTech information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - Saab annonce la cession de Saab TransponderTech à la filiale suédoise de Teledyne Technologies, FLIR Systems. La finalisation de la cession est soumise à certaines conditions qui devraient être remplies d'ici la fin du 4ème trimestre 2025.



Saab cédera 100 % de ses actions dans Saab TransponderTech AB.



TransponderTech est un chef de file dans le domaine des solutions de communication et de navigation certifiées Safety Of Life At Sea (Safety Of Life At Sea) pour les applications commerciales, maritimes, militaires et aériennes.



TransponderTech est un leader maritime dans le domaine des systèmes d'identification automatique (AIS), des systèmes d'échange de données VHF (VDES) et des solutions GNSS (Global Navigation Satellite System).



' Alors que nous nous concentrons stratégiquement sur l'expansion dans les segments militaires, nous pensons que TransponderTech trouvera des opportunités de croissance et de succès encore plus grandes au sein de Teledyne Technologies. Cette décision s'aligne sur nos objectifs stratégiques et vise à fournir à TransponderTech les meilleures conditions possibles pour aller de l'avant ', a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable du secteur d'activité Surveillance de Saab.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.