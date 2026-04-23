Saab publie des résultats encourageants... mais le titre recule
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 12:29
Saab enregistre un résultat net publié de 1,466 MdSEK au premier trimestre 2026, en hausse de 14,8% sur un an et surpassant le consensus de 1,261 MdSEK. De son côté, le bénéfice par action (BPA) fait aussi mieux qu'attendu, à 2,65 SEK, en progression de 12,8%, là où le consensus tablait sur 2,36 SEK.
Saab voit par ailleurs son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 23,6% en organique, pour atteindre 19,164 MdsSEK, l'activité étant tirée par une croissance à deux chiffres de l'ensemble des divisions, avec une performance particulièrement marquée dans l'activité Surveillance ( 32%). Le CA ressort néanmoins légèrement sous le consensus (19,525 MdsSEK).
L'EBITDA progresse pour sa part de 27,6%, pour s'établir à 2,731 MdsSEK (consensus : 2,468 MdsSEK) tandis que la marge atteint 14,3% contre 13,6% un an plus tôt (consensus : 14,21%). L'EBIT progresse quant à lui de 32% à 1,920 MdSEK, surpassant là encore les attentes.
Le flux de trésorerie opérationnel ressort à 1,017 MdSEK, en nette amélioration par rapport à -14 MSEK au premier trimestre 2025, illustrant une génération de cash solide sur la période.
Enfin, les prises de commandes s'élèvent à 18,243 MdsSEK, en léger recul par rapport à 19,144 MdsSEK un an plus tôt, la période ayant été marquée par un nombre plus faible de grands contrats, malgré une bonne dynamique sur les commandes de taille intermédiaire.
"Nous avons enregistré une forte croissance organique des ventes, une marge opérationnelle plus élevée et un flux de trésorerie solide au premier trimestre. Notre offre est en phase avec les priorités de défense de nombreux pays", souligne Micael Johansson, le dirigeant de Saab.
Dans ces conditions, l'assemblée générale a approuvé un dividende de 2,40 SEK par action au titre de 2025, contre 2,00 SEK l'an dernier.
Une publication jugée "rassurante" pas UBS
A la suite de cette publication, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre Saab, assorti d'un objectif de cours inchangé à 780 SEK.
L'analyste évoque des résultats trimestriels "globalement rassurants", marqués par un EBIT nettement supérieur aux attentes, tandis que les ventes et les commandes ressortent globalement en ligne.
Le titre, qui a gagné près de 800% au cours des cinq dernières années, est en repli de 1,5% peu après-midi, certains investisseurs profitant de cette publication pour se retirer du dossier.
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