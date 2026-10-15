Saab présente le 1er avion de surveillance GlobalEye destiné à la Suède

Le groupe suédois a dévoilé le premier appareil de détection et de commandement aéroporté GlobalEye commandé par l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour les forces aériennes du pays.

Saab précise que l'appareil va désormais entrer dans une phase d'essais et de vérifications, avant son premier vol puis sa livraison.

La Suède a commandé trois GlobalEye au total. Les deux premiers appareils ont fait l'objet d'un contrat signé en 2022, assorti d'une option pour des unités supplémentaires, tandis qu'un troisième a été commandé en 2024.

Doté de capteurs actifs et passifs, GlobalEye permet la détection et l'identification à longue distance de cibles aériennes, terrestres et maritimes. Le système fournit des informations en temps réel aux forces armées afin d'améliorer leur connaissance de la situation opérationnelle et la détection précoce des menaces.

Le titre Saab a conclu la séance à Stockholm sur un gain de 3,46%, signant une progression de plus de 17% depuis le début de l'année.