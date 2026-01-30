Saab participe à l'exploration de l'épave du galion San José au large de la Colombie
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 09:57
Saab annonce que son véhicule sous-marin téléopéré Seaeye Lynx a joué un rôle clé dans l'exploration et la documentation de l'épave du galion espagnol San José, un bien du patrimoine culturel colombien. Souvent qualifié de "Graal des épaves", le navire a sombré en 1708 au large de la Colombie lors de la guerre de Succession d'Espagne, avec une cargaison emblématique du commerce maritime de l'époque.
Opéré par la marine colombienne, le Seaeye Lynx a mené plusieurs missions d'inspection en eaux profondes à environ 600 mètres de profondeur.Ces opérations ont permis de réaliser des images haute résolution et une photogrammétrie tridimensionnelle de l'épave.
Les équipes ont également récupéré et documenté plusieurs artefacts, dont un canon, 3 pièces en or, des tasses en porcelaine chinoise et des échantillons de sédiments destinés à des analyses en laboratoire.
Jon Robertson, directeur général de Saab Seaeye, souligne que l'utilisation du Lynx "démontre comment une technologie éprouvée peut soutenir des travaux archéologiques complexes en grande profondeur".
Cette mission s'inscrit dans un programme plus large des autorités colombiennes visant à documenter et préserver le patrimoine culturel subaquatique.
Saab progresse actuellement de 1,1% à Stockholm et enregistre une progression de 31% depuis le début de l'année.
