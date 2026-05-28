Saab ouvre la voie à une fourniture de Gripen à l'Ukraine, le titre grimpe

Stockholm et Kiev affichent leur intention de renforcer les capacités aériennes ukrainiennes avec des avions de combat Gripen, sans contrat signé à ce stade. L'opération est d'ores et déjà saluée par le marché : le titre progresse de 4,5% à Stockholm.

Saab annonce que l'Ukraine prévoit d'acquérir une première tranche pouvant aller jusqu'à 20 avions de combat Gripen E/F, tandis que la Suède envisage de donner jusqu'à 16 Gripen C/D à Kiev. Le gouvernement suédois a également prévu des financements pour remplacer les appareils transférés.

Les autorités ukrainiennes et suédoises doivent désormais finaliser les négociations concernant l'acquisition des Gripen E/F, qui devrait être réalisée par tranches. Saab précise qu'aucun contrat n'a encore été signé ni aucune commande reçue à ce stade.

"Nous sommes très fiers de cette annonce qui constitue une nouvelle étape pour donner à l'Ukraine accès au Gripen, l'avion de combat le plus avancé au monde", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab.

L'annonce a été faite le 28 mai à Uppsala par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Les deux pays avaient déjà signé en octobre 2025 une lettre d'intention sur la coopération en matière de défense aérienne.