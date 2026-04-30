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Saab livre deux "Gripen" à la Hongrie
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 12:03

Le groupe suédois poursuit l'exécution de son contrat avec Budapest, dans le cadre du renforcement des capacités aériennes du pays.

Saab annonce la livraison de deux nouveaux avions de chasse Gripen C aux forces de défense hongroises, exploités par la 101e escadre aérienne basée à Kecskemét. Cette livraison constitue la première tranche d'un contrat signé en février 2024 avec l'administration suédoise des matériels de défense (FMV), portant sur un total de 4 appareils.

Saab précise que la Hongrie exploite des Gripen depuis 2006 et qu'elle disposera désormais de 18 appareils Gripen C/D modernisés dans le cadre de cet accord. Le partenariat inclut également des investissements industriels, notamment la création d'un centre de développement aéronautique dans le pays.

Lars Tossman, responsable de la division aéronautique de Saab, souligne que cette coopération permettra à la Hongrie de "participer activement au développement et à l'exploitation continue du système Gripen".

Vers midi, le titre Saab progressait de 0,8% à Stockholm.

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