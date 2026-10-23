Saab-Le bénéfice dépasse les attentes au T3, porté par le réarmement

Saab SAABb.ST a annoncé vendredi une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice au troisième trimestre, le groupe suédois de défense et d'aérospatiale citant une forte hausse de ses ventes, alors qu'il continue de surfer sur la vague du réarmement mondial.

Le résultat d'exploitation du constructeur de l'avion de chasse Gripen a atteint 1,95 milliard de couronnes (175,72 millions d'euros), contre 1,37 milliard un an plus tôt, alors que les analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur 1,91 milliard.

"Les perspectives à long terme du marché restent favorables", a déclaré le directeur général Micael Johansson dans un communiqué. "Grâce à un portefeuille solide, un carnet de commandes record, une capacité de production en expansion et des investissements continus dans les capacités futures, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs financiers", a-t-il ajouté.

Saab, qui fabrique également du matériel militaire allant des missiles et de l’électronique de pointe aux sous-marins, a indiqué dans un communiqué que son chiffre d’affaires à périmètre constant avait progressé de 30,6% par rapport à l’année précédente.

Déjà porté depuis plusieurs années par une demande en forte hausse, alimentée par le réarmement rapide d’une grande partie de l’Europe face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, Saab a vu cette dynamique s’accélérer encore cette année avec une série de commandes majeures.

Saab, qui rivalise avec des géants comme Lockheed Martin

LMT.N , Dassault Aviation AM.PA et BAE Systems BAES.L , a annoncé que ses prises de commandes avaient bondi de 216% sur un an au cours du trimestre, dont une commande ukrainienne d’avions de combat Gripen d’un montant de 24,6 milliards de couronnes suédoises.

(Johan Ahlander; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)