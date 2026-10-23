Saab: Le bénéfice dépasse les attentes au T3, porté par le réarmement

Grand Prix de Hongrie

Saab a annoncé ‌vendredi une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice au troisième ​trimestre, le groupe suédois de défense et d'aérospatiale citant une forte hausse de ses ventes, alors qu'il continue de surfer sur la vague ​du réarmement mondial.

Le résultat d'exploitation du constructeur de l'avion de chasse Gripen a atteint 1,95 ​milliard de couronnes (175,72 millions d'euros), ⁠contre 1,37 milliard un an plus tôt, alors que les analystes ‌interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur 1,91 milliard.

"Les perspectives à long terme du marché restent favorables", a ​déclaré le directeur général Micael Johansson ‌dans un communiqué. "Grâce à un portefeuille solide, un ⁠carnet de commandes record, une capacité de production en expansion et des investissements continus dans les capacités futures, nous sommes bien placés pour ⁠atteindre nos ‌objectifs financiers", a-t-il ajouté.

Saab, qui fabrique également du matériel militaire ⁠allant des missiles et de l’électronique de pointe aux sous-marins, ‌a indiqué dans un communiqué que son chiffre d’affaires ⁠à périmètre constant avait progressé de 30,6% par rapport ⁠à l’année précédente.

Déjà ‌porté depuis plusieurs années par une demande en forte hausse, alimentée ​par le réarmement rapide d’une grande ‌partie de l’Europe face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, Saab ​a vu cette dynamique s’accélérer encore cette année avec une série de commandes majeures.

Saab, qui rivalise avec des géants comme ⁠Lockheed Martin, Dassault Aviation et BAE Systems, a annoncé que ses prises de commandes avaient bondi de 216% sur un an au cours du trimestre, dont une commande ukrainienne d’avions de combat Gripen d’un montant de 24,6 milliards de couronnes suédoises.

(Johan Ahlander; Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)