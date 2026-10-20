Saab lance une plateforme de gestion des opérations spatiales

Le groupe suédois de défense présente Allied Mission System (AMS), une plateforme logicielle destinée à surveiller les activités spatiales, analyser les données et coordonner les missions.

Saab annonce le lancement d'AMS, une solution basée sur le cloud qui réunit dans une architecture ouverte des fonctions de surveillance spatiale, de gestion des missions et de commandement et contrôle.

La plateforme combine les données de plusieurs capteurs et sources externes, avec des capacités d'analyse automatisée pour faciliter la prise de décision. Son architecture modulaire permet d'intégrer rapidement de nouvelles technologies et d'adapter les fonctionnalités à l'évolution des menaces.

Développé en Australie pour un déploiement mondial, AMS sera proposé sous forme de logiciel en tant que service (SaaS), avec des capacités personnalisables et évolutives selon les besoins opérationnels des clients.

Le titre Saab recule de près de 2% ce matin à Stockholm, autour des 635 SEK.