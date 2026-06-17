 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saab investit dans Comand AI pour renforcer le secteur de la défense européen
information fournie par Zonebourse 17/06/2026 à 16:21

Saab a annoncé un investissement stratégique de 11,1 millions d'euros pour une participation de 10 % dans Comand, société parisienne spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les opérations militaires.

Cet investissement intègre les solutions de planification natives de l'IA et l'expertise technique de Comand AI à l'écosystème de recherche et développement de Saab.

"Il permet de soutenir ainsi l'évolution continue des capacités de commandement et de contrôle (C2) et de C5ISR de Saab, notamment des systèmes tels que GlobalEye et les initiatives en cours pour un C2 multidomaine" indique le groupe.

C5ISR signifie Commandement, Contrôle, Communications, Informatique, Cybersécurité, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance.

" Les systèmes C5ISR sont essentiels aux opérations multidomaines modernes, et l'IA avancée est un facteur clé de succès pour les capacités futures. En nous associant à Comand AI, nous renforçons le développement des capacités C2 et C5ISR de Saab tout en combinant l'expertise suédoise en matière de défense et l'innovation française en IA. ", a déclaré Carl-Johan Bergholm, directeur du secteur d'activité Surveillance chez Saab.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,75 +0,52%
CAC 40
8 433,51 -0,16%
2CRSI
44,68 -2,40%
SOCIETE GENERALE
77,96 +1,01%
WORLDLINE
11,348 -13,77%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank