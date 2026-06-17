Saab investit dans Comand AI pour renforcer le secteur de la défense européen

Saab a annoncé un investissement stratégique de 11,1 millions d'euros pour une participation de 10 % dans Comand, société parisienne spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les opérations militaires.

Cet investissement intègre les solutions de planification natives de l'IA et l'expertise technique de Comand AI à l'écosystème de recherche et développement de Saab.

"Il permet de soutenir ainsi l'évolution continue des capacités de commandement et de contrôle (C2) et de C5ISR de Saab, notamment des systèmes tels que GlobalEye et les initiatives en cours pour un C2 multidomaine" indique le groupe.

C5ISR signifie Commandement, Contrôle, Communications, Informatique, Cybersécurité, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance.

" Les systèmes C5ISR sont essentiels aux opérations multidomaines modernes, et l'IA avancée est un facteur clé de succès pour les capacités futures. En nous associant à Comand AI, nous renforçons le développement des capacités C2 et C5ISR de Saab tout en combinant l'expertise suédoise en matière de défense et l'innovation française en IA. ", a déclaré Carl-Johan Bergholm, directeur du secteur d'activité Surveillance chez Saab.