Saab engrange trois fois plus de commandes qu'il ne facture

Le groupe de défense suédois a enregistré 65 825 MSEK de prises de commandes au troisième trimestre, en hausse de 216% sur un an, dont 24,6 MdsSEK pour seize Gripen E destinés à l'Ukraine. Le chiffre d'affaires progresse de 30% et le résultat d'exploitation de 42%, au-dessus des attentes.

Le marché attendait un trimestre de commandes exceptionnel. Le bureau d'analyse Inderes prévenait quelques jours avant la publication qu'il faudrait s'attendre à une prise de commandes très élevée mais à une marge plus faible. La première partie s'est vérifiée, la seconde non.

Le chiffre d'affaires de Saab atteint 20 553 MSEK, en progression de 30%, dont 30,6% de croissance organique, contre 19 972 MSEK attendus par le consensus FactSet. Le résultat d'exploitation bondit de 42% à 1 945 MSEK, pour un consensus LSEG à 1 910 MSEK. La marge opérationnelle passe de 8,7% à 9,5%, et la marge brute de 22,9% à 23,4%.

Un carnet de commandes de quatre ans et demi

Les prises de commandes s'élèvent à 65 825 MSEK contre 20 861 MSEK un an plus tôt. Rapportées au chiffre d'affaires du trimestre, elles représentent 3,2 fois ce que le groupe a facturé.

Trois contrats font l'essentiel. Seize avions de combat Gripen E pour l'Ukraine, à 24,6 MdsSEK, que la direction présente comme une première étape dans l'expansion à long terme des capacités aériennes du pays. Deux appareils de surveillance GlobalEye pour un client non identifié, à 10,1 MdsSEK. Et 8,7 MdsSEK d'équipements pour les nouvelles frégates allemandes de classe MEKO A-200.

Le carnet de commandes atteint 364 223 MSEK, contre 202 408 MSEK un an plus tôt, soit quatre ans et demi de chiffre d'affaires au rythme de 2025. Pour la seule année 2027, 102,1 MdsSEK sont déjà contractualisés, soit 29% de plus que tout le chiffre d'affaires réalisé en 2025.

La dépendance à la Suède continue de reculer. Les marchés internationaux représentent désormais 79% du carnet, contre 73% un an plus tôt, et 60% des ventes sur neuf mois.

Les clients paient d'avance

Le chiffre le plus spectaculaire de la publication est passé inaperçu. La trésorerie générée par l'exploitation atteint 6 785 MSEK sur le trimestre, contre 142 MSEK un an plus tôt. Le flux de trésorerie disponible s'établit à 5 647 MSEK, après un montant négatif de 476 MSEK au troisième trimestre 2025.

L'explication tient au modèle. Dans l'armement, les Etats versent des acomptes à la signature et au fil de l'avancement. Les passifs sur contrats de Saab ont gonflé de 12 753 MSEK depuis le début de l'année. Ce sont les clients qui financent la montée en cadence.

La trésorerie nette ressort à 8 679 MSEK, contre 3 989 MSEK à la fin de 2025, et la dette nette rapportée à l'EBITDA est négative, à -0,6.

La croissance se paie en recherche

Tout n'est pas uniforme. Dans la division Dynamics, qui fabrique les missiles, les ventes progressent de 10% mais le résultat d'exploitation recule, le groupe invoquant une hausse des dépenses de recherche et un effet de mix. La division Aeronautics voit sa marge pénalisée par le programme d'avion d'entraînement américain T-7.

Saab réinvestit d'ailleurs massivement. Ses dépenses de recherche et développement autofinancées atteignent 3 723 MSEK sur neuf mois, en hausse de 47%, soit 1,2 MdSEK de plus qu'un an plus tôt.

Enfin, le bénéfice par action ressort à 2,57 SEK contre 2,60 SEK attendus par FactSet, seul indicateur sous le consensus.

"Les perspectives de marché à long terme restent favorables", écrit Micael Johansson, le directeur général, qui cite les violations d'espace aérien, les incidents de drones et les menaces hybrides récentes.