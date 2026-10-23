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Limitations du système Starshield/Starlink : l'Ukraine toujours pénalisée, malgré les annonces de Trump
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/10/2026 à 12:11

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Les limitations affectent notamment les intercepteurs de drones russes, dont les dernières versions dépassent désormais les 500km/h.

(illustration) ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

(illustration) ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Malgré les annonces de la Maison Blanche, Kiev a affirmé vendredi 23 octobreque des restrictions affectaient toujours le système de communication militaire satellitaire Starshield de SpaceX. Donald Trump avait annoncé la veille qu'Elon Musk avait rétabli l'accès au réseau pour les forces ukrainiennes.

"Ce matin encore, des cas de perte de signal continuent d'être observés à des vitesses de 161 km/h. Il n'y a pour l'instant aucune confirmation que les restrictions aient été levées" , a assuré une source au sein du ministère ukrainien de la Défense aux journalistes, dont l'AFP.

Depuis plusieurs jours, Kiev assure que le système de communication Starshield, pendant militaire du réseau Starlink, a été restreint pour l'armée ukrainienne.

Ces restrictions impliquent que le signal entre un satellite et une antenne soit interrompu lorsque cette dernière se déplace au-delà d'environ 160 km/h, compliquant en particulier les missions de drones intercepteurs et certaines frappes à moyenne portée.

Incertitudes sur la réalité du terrain

La veille, Donald Trump avait pourtant assuré qu'Elon Musk avait "relancé" Starshield, après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le président américain avait personnellement demandé au patron de SpaceX de lever ces restrictions.

Caractéristiques des orbites du satellite commercial ICEYE-X36 au service de l'Ukraine et du satellite militaire russe Cosmos-2612 entre août et octobre 2026, détaillant les manoeuvres menées par Cosmos-2612 pour se rapprocher d'ICEYE-X36, jusqu'à quelques dizaines de mètres ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Caractéristiques des orbites du satellite commercial ICEYE-X36 au service de l'Ukraine et du satellite militaire russe Cosmos-2612 entre août et octobre 2026, détaillant les manoeuvres menées par Cosmos-2612 pour se rapprocher d'ICEYE-X36, jusqu'à quelques dizaines de mètres ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

Le quotidien américain rapportait que plusieurs responsables ukrainiens et américains avaient constaté une amélioration du fonctionnement du réseau jeudi, tout en soulignant qu'il "n'était pas pleinement rétabli".

Elon Musk avait suggéré que la décision relevait du gouvernement américain, tandis que la Maison Blanche, Marco Rubio et le Pentagone ont assuré qu'aucune instruction n'avait été donnée pour limiter le réseau. Cet incident intervient alors que les tensions se sont accrues ces derniers jours entre Kiev et Washington. Mardi, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Marco Rubio au sujet du rétablissement de Starshield et de la livraison d'intercepteurs de missiles, après avoir accusé les États-Unis de ralentir délibérément certaines aides militaires essentielles.

Guerre en Ukraine
Donald Trump

1 commentaire

  • 23 octobre 14:39

    Zelensky n'a toujours pas compris le message des USA ? Dans l'état actuel où il a mené l'Ukraine, Il devrait songer à la capitulation.

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