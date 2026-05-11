Saab dévoile le Barracuda Poncho, un "camouflage multispectral pour les soldats"
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 09:56
Saab annonce le lancement du "Barracuda Poncho", une nouvelle solution de camouflage destinée à protéger les soldats des capteurs thermiques et, dans sa version arctique, des capteurs UV. Ce produit vient compléter la gamme Barracuda de solutions de camouflage avancées du groupe.
Cette solution est présentée par le groupe comme sa réponse à la récente montée en puissance de la surveillance du champ de bataille par drones.
Le poncho, qui pèse un peu plus de 1 kg, a été conçu pour offrir une grande liberté de mouvement tout en assurant une protection visuelle et thermique dans différents environnements, notamment forestiers, désertiques ou arctiques. Son design réversible permet une configuration jour et nuit, avec une protection thermique renforcée durant les opérations nocturnes.
Le Barracuda Poncho sera présenté au salon Eurosatory 2026, sur le stand du groupe à Paris.
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