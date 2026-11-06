Saab décroche le contrat d'équipement des nouvelles frégates suédoises

Le groupe suédois a signé un contrat avec le français Naval Group pour fournir et intégrer des systèmes de conduite de tir et des capteurs destinés à quatre frégates FDI de la marine suédoise. Les livraisons s'échelonneront entre 2027 et 2034.

Saab équipera ces navires de systèmes de contrôle des armes, de dispositifs de conduite de tir Ceros et EOS 500, de missiles antinavires RBS15 et de torpilles légères.

Le contrat comprend également des tourelles téléopérées Trackfire et des radars de surveillance multimissions Sea Giraffe 1X.

Ces équipements permettront à la marine suédoise de renforcer ses capacités de détection et de réponse aux menaces au-dessus et au-dessous de la surface, ainsi que face aux menaces asymétriques en milieu maritime.

En fin de matinée, Saab reculait d'environ 2% à la Bourse de Stockholm, autour des 602 SEK.