 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saab décroche le contrat d'équipement des nouvelles frégates suédoises
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 11:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe suédois a signé un contrat avec le français Naval Group pour fournir et intégrer des systèmes de conduite de tir et des capteurs destinés à quatre frégates FDI de la marine suédoise. Les livraisons s'échelonneront entre 2027 et 2034.

Saab équipera ces navires de systèmes de contrôle des armes, de dispositifs de conduite de tir Ceros et EOS 500, de missiles antinavires RBS15 et de torpilles légères.

Le contrat comprend également des tourelles téléopérées Trackfire et des radars de surveillance multimissions Sea Giraffe 1X.

Ces équipements permettront à la marine suédoise de renforcer ses capacités de détection et de réponse aux menaces au-dessus et au-dessous de la surface, ainsi que face aux menaces asymétriques en milieu maritime.

En fin de matinée, Saab reculait d'environ 2% à la Bourse de Stockholm, autour des 602 SEK.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 057,44 -1,80%
Pétrole Brent
98,72 -0,60%
SOITEC
95,96 +4,71%
BIOPHYTIS
0,041 +1,99%
2CRSI
16,53 +1,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank