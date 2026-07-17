Saab-Bénéfice du T2 au-dessus des attentes avec l'essor des commandes de défense

Saab SAABb.ST a fait état vendredi d'une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice opérationnel au deuxième trimestre, la forte demande sur les principaux marchés du groupe suédois de défense et d'aérospatiale ayant entraîné une forte augmentation de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes.

Le constructeur de l'avion de chasse Gripen a indiqué dans un communiqué que son résultat d'exploitation s'élevait à 2,79 milliards de couronnes suédoises (252,49 millions d'euros), contre 1,98 milliard un an plus tôt et au-dessus des 2,48 milliards de couronnes attendus par les analystes selon un sondage LSEG.

"Grâce à notre large gamme de produits et à notre capacité de production en pleine expansion, nous sommes bien placés pour répondre à cette demande croissante", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général.

Saab, qui fabrique également du matériel militaire allant des missiles et des systèmes électroniques de pointe aux sous-marins, a précisé que son chiffre d’affaires à périmètre constant avait progressé de 29,8% en glissement annuel et a déclaré continuer de se concentrer sur l’augmentation de ses capacités de production afin de répondre à la demande en forte hausse.

Alors que l’entreprise connaissait déjà depuis plusieurs années consécutives une forte hausse de la demande, alimentée par le réarmement rapide dans une grande partie de l’Europe en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine, le rythme s’est encore accéléré pour Saab ces derniers mois grâce à une série de commandes colossales.

Le groupe s'apprête à produire de nouveaux chasseurs Gripen E destinés à l'Ukraine et pourrait voir le Brésil ajouter 20 appareils supplémentaires à sa flotte existante, tandis que Saab a également signé un contrat de 4,8 milliards de dollars (4,20 milliards d'euros) avec la Pologne pour trois sous-marins de type A26.

Par ailleurs, l’Otan a annoncé son intention d’acquérir jusqu’à dix avions de surveillance GlobalEye de Saab, quelques semaines seulement après que le Canada a fait part de son intention d’acheter une flotte de ces appareils, dérivés d’un jet Bombardier. Saab est également en lice pour vendre des chasseurs Gripen au Canada.

(Niklas Pollard ; version française Augustin Turpin)