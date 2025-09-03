Saab a signé un accord stratégique avec WB Group en Pologne information fournie par Cercle Finance • 03/09/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - Saab a signé un accord stratégique avec la société technologique polonaise WB Group.



Les deux sociétés ont pour objectif d'explorer une coopération potentielle dans des domaines tels que les systèmes de drones, les solutions navales et les systèmes de protection des frontières.



WB Group est une entreprise technologique polonaise qui offre des solutions de pointe aux forces armées à l'échelle internationale.



L'accord a été signé le 2 septembre à l'occasion du salon international de l'industrie de la défense MSPO à Kielce, en Pologne, en présence de Peter Sandwall, secrétaire d'État auprès du ministre suédois de la Défense, Pål Jonson.



' Il s'agit d'une autre étape importante dans l'engagement de Saab à faire progresser les capacités de défense stratégique entre la Pologne et la Suède. Le partenariat avec WB Group nous permet de partager notre expertise et d'intensifier l'innovation afin de fournir des solutions de pointe pour la sécurité nationale ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.





