Saab a signé un accord avec le groupe PGZ en Pologne
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 17:27
Le protocole d'accord a été signé lors du salon international de l'industrie de la défense MSPO à Kielce, en Pologne.
La coopération peut inclure divers projets dans les domaines aérien, terrestre et naval. L'objectif est d'établir des relations industrielles qui pourraient déboucher sur un partenariat stratégique entre les deux entreprises et de jouer un rôle actif dans la modernisation des capacités des forces armées polonaises.
Les deux entreprises évalueront également les possibilités d'initiatives conjointes en faveur de l'Ukraine, y compris la coopération avec l'industrie ukrainienne.
' Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans le renforcement de la collaboration entre les industries de défense polonaise et suédoise. Il existe un grand potentiel d'expansion du partenariat existant entre nos pays pour assurer la sécurité et la stabilité en Europe, y compris dans la région de la mer Baltique ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.
