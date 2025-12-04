Saab a signé un accord avec Airservices Australia pour trois aéroports
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:21
Cet accord permettra à Airservices Australia de disposer du système d'automatisation des tours de Saab, avec la dernière version du produit d'automatisation avancée Saab Integrated Air Traffic Control Suite (I-ATS).
Saab met également en place un centre d'excellence ATM en Australie pour soutenir Airservices Australia dans ses opérations.
" Chez Saab, nous transformons notre portefeuille de produits pour l'adapter au nouveau paysage numérique en évolution et nous avons hâte de le façonner en étroite collaboration avec Airservices Australia ", déclare Cecilia Larsson, responsable de la gestion du trafic aérien de Saab.
