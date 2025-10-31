 Aller au contenu principal
Saab a reçu une commande de radars de l'armée américaine
31/10/2025

Saab fournira des systèmes Giraffe 1X à l'armée américaine à partir de 2026.

Cette commande souligne la demande croissante pour la technologie radar avancée de Saab afin de renforcer les capacités de défense aérienne et de lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS) dans le monde entier.

Giraffe 1X peut être utilisé comme un actif mobile, déployable ou fixe qui peut être intégré à la fois dans des plates-formes terrestres et navales.

'Avec sa véritable capacité multi-missions - couvrant la protection des forces, la défense aérienne au sol et la surveillance de la surface maritime - Giraffe 1X est le premier radar de ce type, offrant une flexibilité opérationnelle inégalée aux commandants' souligne le groupe.

' Les radars Giraffe 1X de Saab apportent à l'armée américaine une capacité éprouvée au combat qui peut être rapidement déployée pour faire face à l'éventail croissant de menaces mondiales, y compris les systèmes aériens sans pilote ', a déclaré Erik Smith, directeur de Saab aux États-Unis.

' Giraffe 1X dote les États-Unis et leurs partenaires de coopération en matière de sécurité d'un avantage opérationnel décisif, leur permettant de garder une longueur d'avance sur les défis émergents'.

