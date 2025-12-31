Saab a reçu une commande de la Lituanie pour des missiles RBS 70
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 10:06
La commande s'inscrit dans un accord-cadre entre Saab, l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) et le ministère lituanien de la Défense nationale.
La Lituanie utilise depuis 2004 la solution de défense aérienne à courte portée RBS 70 de Saab. Le RBS 70 NG est également inclus dans la solution de défense aérienne mobile intégrée par véhicule (MSHORAD) de Saab, acquise par la Lituanie.
" Avec cet ordre, nous poursuivons notre engagement à soutenir les Forces armées lituaniennes avec nos missiles RBS 70, de calibre mondial. Ces éléments constituent une part clé de la capacité de défense aérienne nationale et contribuent à la sécurité de l'espace aérien lituanien ", a déclaré Görgen Johansson, responsable du secteur d'activité Dynamics de Saab.
