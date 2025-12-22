 Aller au contenu principal
Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV)
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 12:11

Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour soutenir le développement futur du système Gripen.

La commande s'élève à environ 2,5 milliards de couronnes suédoises.

La commande passée par FMV comprend l'exploitation et le soutien des avions d'essai, tels que les bancs d'essai et les simulateurs.

Les avions d'essai, associés à ces outils, sont utilisés pour la vérification et la validation du système Gripen et pour le développement de nouvelles capacités.

" Pour permettre la poursuite du développement, il faut des outils avancés faciles à utiliser, efficaces à entretenir et rapides à configurer. Cette commande garantit que les ressources de développement de Saab répondent à ces exigences, afin que le système Gripen puisse continuer à être mis à niveau en permanence pour faire face aux menaces actuelles et futures ", a déclaré Lars Tossman, directeur du secteur aéronautique de Saab.

