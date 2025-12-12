 Aller au contenu principal
Saab a reçu une commande de 314 MSEK de BAE Systems Hägglunds
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 12:52

Saab a reçu une commande de BAE Systems Hägglunds pour le système de visée et de contrôle de tir UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft System) pour le véhicule de combat 90.

La valeur de la commande s'élève à environ 314 millions de SEK. Les livraisons auront lieu entre 2029 et 2030.

L'UTAAS est un système modulaire intégré de visée et de contrôle de tir pour le véhicule de combat 90 (CV90), actuellement en service en Suède, Norvège, Suisse, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Estonie et Ukraine, et également commandé par la République tchèque et la Slovaquie.

" La demande mondiale croissante pour le CV90 souligne ses capacités éprouvées et sa fiabilité sur le champ de bataille. Notre partenariat de longue date avec BAE Systems Hägglunds nous a permis d'améliorer notre capacité de production pour l'UTAAS, garantissant ainsi que nous pouvons répondre aux besoins croissants de nos clients ", explique Carl-Johan Bergholm, responsable de la division Surveillance chez Saab.


