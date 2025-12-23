Saab a reçu des commandes de 1,3 milliard de SEC de la Lituanie
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 14:51
Les commandes sont placées dans le cadre d'un accord-cadre initialement signé entre Saab et l'Administration suédoise du matériel de défense, qui permet à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie de passer commande pour le Carl-Gustaf M4 de Saab, ainsi que des munitions ainsi que des armes AT4.
Grâce à leur large gamme de types de munitions, AT4 et Carl-Gustaf sont capables de gérer de multiples scénarios sur le champ de bataille.
" Nos solutions offrent aux soldats précision et facilité d'utilisation, leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité et avec confiance" a déclaré Görgen Johansson, responsable du secteur d'activité Dynamics chez Saab.
A lire aussi
-
La production industrielle aux États-Unis a progressé en novembre, montrent les statistiques officielles publiées mardi. La Réserve fédérale a fait état d'une hausse de 0,2% de la production industrielle en novembre, après une hausse de 0,1% en septembre. ... Lire la suite
-
L'économie américaine a connu une croissance beaucoup plus forte que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation, mais cette dynamique ne devrait pas durer en raison de l'inflation toujours élevée et du récent "shutdown" de l'administration ... Lire la suite
-
Le ciel se dégage pour Corsair: la Commission européenne a donné mardi son feu vert à un plan de restructuration de la compagnie aérienne française attendu depuis plusieurs mois et crucial pour la poursuite de ses activités. Bruxelles a validé une aide de l'Etat ... Lire la suite
-
La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien à des militants emprisonnés du groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer