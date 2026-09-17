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S1 26 : Les perspectives de Drone Volt n’ont jamais semblé aussi prometteuses. (Drone Volt)
information fournie par AlphaValue 17/09/2026 à 10:13
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S1 26 : Les perspectives de Drone Volt n’ont jamais semblé aussi prometteuses.

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié l’intégralité de ses résultats du S1 2026, faisant ressortir une amélioration du résultat net, portée par la diminution des charges non récurrentes. Le groupe a réitéré ses objectifs et bénéficie d’une meilleure visibilité à moyen terme, à la faveur de deux partenariats récemment annoncés et de deux opérations de renforcement des fonds propres. Nous réitérons en conséquence notre opinion positive sur le titre, qui mise sur des technologies à double usage et susceptible de tirer parti d’une éventuelle cotation au NASDAQ.

ACTUALITÉ

Les ventes ont été légèrement révisées à la baisse à 4,188 M€ (contre 4,977 M€ précédemment), tout en affichant une progression de 15 % en glissement annuel. En revanche, la marge brute a été révisée à la hausse à 2,442 M€ (contre 2,185 M€ précédemment), soit une augmentation de 37 % sur un an.

L’EBITDA s’est établi à -1,8 M€, en détérioration par rapport à -1,5 M€ au S1 2025, sous l’effet d’une hausse des charges de personnel et des dépenses marketing.

L’EBIT s’est amélioré à -4,5 M€ (contre -7,1 M€), notamment grâce à l’absence d’une charge de 4,2 M€ liée à la liquidation d’Aerialtronics.

Le résultat net s’est logiquement redressé à -4,6 M€ (contre -8,0 M€ l’an dernier), bénéficiant également d’une baisse des charges financières.

L’endettement net s’est dégradé séquentiellement, passant de 0,1 M€ à 0,9 M€, tandis que les capitaux propres ont légèrement reculé à 20,0 M€, contre 21,1 M€ à fin 2025.

Le groupe a réitéré ses objectifs.

ANALYSE

Des résultats sous-jacents légèrement en retrait, au service de la croissance future
Bien que le résultat opérationnel courant se soit dégradé en glissement annuel, passant de -3,0 M€ à -3,7 M€, cette évolution s’explique en partie par la hausse des coûts de personnel (+0,3 M€) et des dépenses marketing (+0,6 M€). Il s’agit d’investissements destinés à soutenir une accélération de la croissance à moyen terme, ce qui relativise la portée de cette détérioration à ce stade.

Une solidité financière toujours robuste
Le niveau de fonds propres constaté fin juin a vraisemblablement été renforcé depuis, le groupe ayant procédé à une augmentation de capital le 2 juillet pour un produit brut de 616 k€, puis à une seconde le 7 septembre pour 2,35 M€. Néanmoins, le produit de cette dernière opération devrait être affecté à l’acquisition d’une participation dans Sol.One. L’objectif de la transaction apparaît ainsi davantage orienté vers la stabilisation de l’actionnariat, via l’entrée d’un nouvel actionnaire de référence, que vers un renforcement de la structure financière à court terme.

Une meilleure visibilité sur les perspectives
La dynamique commerciale favorable devrait se traduire par un second semestre solide, notamment grâce à LineDrone et au contrat d’inspection conclu avec Phoenix Tower International. Le groupe bénéficie également d’une visibilité accrue sur ses perspectives à moyen terme, portée par le contrat signé avec Sol.One, qui devrait générer au minimum 50 M€ de chiffre d’affaires sur les cinq prochaines années pour la commercialisation d’un système « drone in a box ». Cette confiance est par ailleurs confortée par un second partenariat avec Tonner Drones, qui renforce la proposition de valeur du drone Kobra pour des applications de surveillance. Davantage de détails sur ces partenariats figurent dans notre dernière note .

IMPACT

Nous intégrerons ces données à notre modèle, ce qui pèsera sur nos estimations de BPA pour 2026 en raison de la hausse des charges de personnel et des dépenses marketing. Néanmoins, il est peu probable que notre recommandation évolue, compte tenu de la solidité de la tendance sous-jacente et du maintien d’une dynamique commerciale favorable.

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Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 10:13:21.

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