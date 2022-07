S1 2022 : SKYTOOLS, un nouveau pari réussi (Drone Volt)

S1 2022 : SKYTOOLS, un nouveau pari réussi

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a connu un deuxième trimestre difficile, marqué par une stagnation de ses activités les plus rentables et une pause dans les livraisons à Aquiline Drones. Dans ce contexte, une introduction en bourse paraît peu probable et la croissance du groupe sera tributaire de ses autres clients. Grâce à ses percées technologiques et aux lancements de nouveaux produits programmés pour le S2 2022, nous estimons que le second semestre pourrait être bon. De plus, les résultats de SKYTOOLS ont été satisfaisants ce trimestre, bien au-delà de nos attentes, avec des perspectives porteuses à l’horizon des prochains mois.

ACTUALITÉ

• Le chiffre d’affaires du S1 2022 a atteint 4 023m€, en hausse de 10% en glissement annuel. Retraité de la consolidation de SKYTOOLS, il a stagné par rapport à 2021. • SKYTOOLS a généré 299k€ de chiffre d’affaires au T2 22, un montant 5 fois supérieur à celui du T1 2022. • Le chiffre d’affaires de Drone Volt Factory a diminué de 18% en glissement annuel, une contreperformance plus que compensée par la hausse de 35% des ventes de la Distribution. • La marge brute s’est établie à 34%, en repli de 5 points d’une année sur l’autre principalement en raison du mix de chiffre d’affaires. • EUROSATORY a été un succès et devrait se solder par des commandes au S2 2022. • La feuille de route technologique se déroule comme prévu, avec le LineDrone et le drone connecté étant en phase de finalisation. • Toujours aucune nouvelle concernant l’introduction en bourse d’Aquiline Drones.

ANALYSE

SKYTOOLS pour sauver le semestre Une fois encore, Drone Volt a prouvé qu’il savait identifier les bonnes cibles d’acquisition. Après un solide T2, SKYTOOLS représente désormais environ 9 % du chiffre d’affaires du S1 2022 publié par Drone Volt. SKYTOOLS ayant été occupé à fusionner ses bureaux avec Aerialtronics aux Pays-Bas, le premier trimestre a été difficile. Le chiffre d’affaires de SKYTOOLS devait, selon nous, retrouver un niveau normalisé (environ 200k€ par trimestre) au T3 2022. A 299k€ au T2 2022, il a été plus élevé que prévu et laisse entrevoir des perspectives favorables pour cette activité à l’horizon des prochains trimestres. Cette surperformance a en partie expliqué la forte croissance (35%) de la Distribution. Malheureusement, le chiffre d’affaires global a été plus mitigé, pénalisé par une faible contribution de Drone Volt Factory. En effet, l’exécution du contrat sur le Hercules 2 d’Aquiline Drones stagne, le partenaire américain attendant toujours des liquidités pour poursuivre son engagement. Portant sur un grand nombre de Hercules 20 sur trois ans, le contrat hongrois n’a pas non plus donné lieu à de nouvelles livraisons ce trimestre. De fait, le chiffre d’affaires de cette division a diminué de 18% en glissement annuel. Etant la division la plus rentable pour Drone Volt, la marge brute consolidée s’est mécaniquement contractée. Le tableau suivant montre l’évolution du mix de chiffre d’affaires : H2. Toujours aucune nouvelle concernant l’introduction en bourse d’Aquiline Drones.

Initialement, l’introduction en bourse d’Aquiline Drones était attendue pour la fin du S1 2022, voire le début du T3 2022. A ce jour, nous ne disposons toujours pas de nouvelles informations sur ce front. Ce constat est d’autant plus dommageable que cette introduction en bourse sera, selon nous, le principal facteur de soutien pour Drone Volt. Elle devrait en effet permettre au groupe vendre un nombre considérable de drones à son partenaire américain (le contrat prévoit encore la vente d’environ 400 drones Hercules 2). Le report de l’introduction en bourse aura d’autres conséquences sur le chiffre d’affaires de Drone Volt au S2. Ne détenant que de faibles liquidités, Aquiline Drones a mis sur pause les revenus de licence versé à Drone Volt au S2. Ces derniers avaient représenté 650k€ au S1 (16% du CA) et étaient presque exclusivement constitués de résultats opérationnels. S’il est surprenant de voir Aquiline Drones revenir sur son engagement initial, la décision devrait peser sur les résultats du S2. Optimisme maintenu concernant le S2 Malgré la diminution des revenus de licence versés par Aquiline Drones, selon nous, un certain nombre de facteurs favorables devraient jouer au S2 2022. La participation de Drone Volt à des salons spécialisés tels que l’EUROSATORY et l’IEEE a donné une visibilité internationale à ses solutions de drones. Nous sommes convaincus que les commandes suivront, les solutions offertes par le groupe en matière de surveillance des lieux difficiles d’accès apportant une réelle valeur ajoutée aux clients (moins de risques pour les humains, économies d’énergie, analyses plus précises, déploiement plus rapide et moins coûteux). Le 29 août prochain, Drone Volt pourra également présenter le LineDrone au salon technique du CIGRE à Paris. L’évènement devrait coïncider avec la finalisation du LineDrone dont les premières livraisons sont attendues pour le S2 2022. En outre, le contrat hongrois a produit des résultats décevants ce trimestre, et nous tablons sur un effet de rattrapage à l’horizon des prochains mois. La tendance devrait même s’améliorer encore si Drone Volt parvenait à faire certifier son drone Hercules 20 à hydrogène grâce à sa JV avec Pragma Industries. Récapitulatif des innovations Le déroulement comme prévu de la feuille de route technologique justifie également notre optimisme pour le S2 2022. Drone Volt et son partenaire Hydro-Québec se livrant aux ultimes tests techniques, les premiers vols d’essai du LineDrone sont programmés pour fin juillet. Une certification du LineDrone dans les prochains mois pourrait compenser en grande partie les retombées négatives de la disparition temporaire des revenus des licences. Drone Volt a également réalisé la première vente de son Heliplane à un groupe de logistique canadien. Ce drone présente la particularité de décoller comme un drone standard, puis de planer comme un avion (il peut donc couvrir des distances plus longues que les autres drones proposés par Drone Volt). Grâce à la technologie acquise avec Viking Drone, Drone Volt continue également de progresser vers la connexion de ses drones à la 4G/5G.

IMPACT