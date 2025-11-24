 Aller au contenu principal
S&P500 : puissant rebond, refranchit les 6.700
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 19:19

Le S&P500 matérialise un puissant rebond sur la MM100 (6.535) le 20 octobre (second test du support des 6.550 du 10 octobre), dans des conditions un peu particulière -1ère séance du terme boursier de décembre- refranchit les 6.700 (MM50) et se rapproche de la résistance des 6.760 du 8 octobre puis le 20 octobre.
Le prochain objectif serait la MM20 qui gravite vers 6.750, ce qui pourrait constituer la seconde 'épaule' d'une 'E/T/E' sous 6.920Pts le 29 octobre.
Sous 6.530, l'E/T/E serait validée avec un 1er objectif de 6.240Pts, l'ex-support du 1er août. puis 6.108 ('gap' du 25 juin) puis 6.045 du 23 juin.

