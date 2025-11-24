S&P500 : puissant rebond, refranchit les 6.700
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 19:19
Le prochain objectif serait la MM20 qui gravite vers 6.750, ce qui pourrait constituer la seconde 'épaule' d'une 'E/T/E' sous 6.920Pts le 29 octobre.
Sous 6.530, l'E/T/E serait validée avec un 1er objectif de 6.240Pts, l'ex-support du 1er août. puis 6.108 ('gap' du 25 juin) puis 6.045 du 23 juin.
